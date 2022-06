Inter, quattro carte in tasca. Ma nel mazzo ci sono almeno due jolly

L’Inter ha messo in tasca quattro carte che sono assi consolidati (Lukaku e Mkhitaryan non si discutono) oppure giovani di talento (soprattutto il 2002 Asllani, ma anche Bellanova). Quattro assi importantissimi per rilanciare le ambizioni, per dare a Simone Inzaghi una squadra sempre più competitiva e per ripartire con grande entusiasmo. Quattro operazioni che vi abbiamo raccontato nei dettagli e in diversi casi anche con enorme anticipo, ma non finisce certo qui. Nel mazzo ci sono almeno due jolly, il primo è Bremer, l’altro Dybala. Almeno due, non escludendo altre intuizioni, aspettando la decisione di Cambiaso (la Juve è forte, l’Inter rilancerà?). E ricordando che siamo neanche a fine giugno… Un’ultima cosa su Dybala: se l’offerta Inter di pochi giorni fa era di 5,5-6 milioni a stagione, com’è possibile che adesso ne abbia per la metà? Suvvia, un minimo di coerenza. Come la sfilza di squadre attribuite senza criterio, tanto per fare nomi. In questa vicenda serve una sola cosa: pazienza. Alla fine tireremo le somme.

Foto: Twitter Juventus