Inter, Qatar Airways è il nuovo Official Global Airline Partner: il comunicato ufficiale

Momento d’oro per l’Inter con le prestazioni in campo ma anche a livello di partnership e sponsorizzazioni. Questo il comunicato apparso sul sito del club che ufficializza l’accordo con Qatar Airways:

FC Internazionale Milano è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con Qatar Airways, che diventa l’Official Global Airline Partner del Club fino alla stagione 2025/26.

Questa partnership unisce due brand che condividono il prestigio, l’eleganza e la capacità di generare emozioni. L’identità del Club, caratterizzata dai valori di fratellanza e unione, si allinea così con la missione della compagnia aerea di unire il mondo attraverso il potere dello sport, simboleggiando l’eccellenza negli ambiti dell’aviazione e del calcio. L’accordo include attivazioni di brand, hospitality e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per tutti i tifosi dell’Inter, e consente a Qatar Airways di rafforzare la propria presenza in Italia e in Europa, un territorio di estrema importanza per la compagnia aerea. La partnership è stata formalizzata con due incontri tra i top management di Inter e Qatar Airways, che si sono tenuti domenica nell’Inter HQ con il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello e martedì al Dubai Airshow 2023, dove Badr Al Meer – Group Chief Executive di Qatar Airways – ha accolto la dirigenza nerazzurra e la Legend Marco Materazzi. La delegazione nerazzurra ha consegnato a Qatar Airways una maglia con il numero 7, per celebrare le sette nomine della compagnia aerea come “World’s Best Airline”. La nuova collaborazione è stata inoltre svelata al pubblico prima della gara contro il Frosinone con un esclusivo takeover dello stadio San Siro.

Queste le parole del CEO Alessandro Antonello:

“Siamo orgogliosi di accogliere Qatar Airways all’interno della nostra famiglia di global partner. Questo accordo conferma il sempre crescente appeal del nostro brand, che arriva oggi a legarsi a una delle compagnie aeree leader a livello internazionale e con cui condividiamo l’impegno nel creare connessioni tra tutti i luoghi e le persone del mondo. Grazie a questa partnership metteremo a disposizione di Qatar Airways i nostri principali touchpoint: la nostra fanbase che conta oltre 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, la nostra gloriosa storia, i nostri valori e il legame profondo con la città di Milano saranno di supporto al nostro nuovo partner per lo sviluppo del loro business”.

Foto: sito Inter