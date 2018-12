Inter-Psv, le ultimissime sulle probabili formazioni

L’Inter dovrà guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale a San Siro contro il PSV dopo la sconfitta di Wembley contro il Tottenham. La squadra di Spalletti dovrà ottenere un risultato migliore di quello degli inglesi, impegnati al Camp Nou contro il Barcellona. I nerazzurri dovranno fare a meno di Vecino, mentre Nainggolan è stato convocato ma è pronto solo per la panchina. Con Joao Mario e Gagliardini fuori dalla lista Champions, Spalletti sembra intenzionato a schierare uno tra Lautaro Martinez e Keita in mezzo a Politano e Perisic e alle spalle di Icardi, oppure proprio al fianco di Maurito in un classico 4-4-2. L’alternativa è rappresentata dall’avanzamento di Asamoah a centrocampo, insieme a Borja Valero e Brozovic. Altrimenti il ghanese andrà a completare la difesa a quattro con D’Ambrosio, De Vrij e Skriniar. Per quanto riguarda il Psv, già eliminato, Van Bommel dovrebbe mandare in campo i suoi con un 4-2-3-1: De Jong unico riferimento offensivo supportato da Lozano, Pereiro e Bergwijn. A centrocampo agiranno Rosario ed Hendrix, difesa formata da Dumfries, Schwaab, Viergever e Angelino.

INTER-PSV, PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Lautaro Martinez, Perisic; Icardi. All. Spalletti

PSV (4-2-3-1): Zoet; Dumfries, Schwaab, Viergever, Angelino; Rosario, Hendrix; Lozano, Pereiro, Bergwijn; De Jong. All. Van Bommel

Foto: Twitter ufficiale Inter