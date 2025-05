Inter-PSG, stabilito il record di richieste di biglietti della finale di Champions League

13/05/2025 | 21:15:51

Come riporta Sportitalia, la finale di Champions League tra Inter e PSG è già storica. Mai come quest’anno erano state ricevute così tante richieste per i tagliandi di una finale di Champions League. Ad incidere in particolare, le tantissime richieste della fanzone del PSG, che nella scorsa finale raggiunta nel 2020 non aveva potuto seguire la propria squadra sul posto a causa della chiusura degli stadi dovuta alla pandemia. Di grande importanza pure le questioni logistiche legate alla mobilità, con Monaco che rappresenta una meta facilmente raggiungibile anche in auto sia da Parigi che da Milano.

Foto: Instagram Champions League