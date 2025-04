Inter, provato il tandem Correa-Thuram

L’Inter sta preparando la semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera contro il Milan. Accanto a Barella, squalificato nella prossima gara di campionato, potrebbe esserci Frattesi. Indisponibile Lautaro per infortunio (potrebbe rientrare a Parma), oggi è stato provato a lungo il tandem Correa-Thuram con Arnautovic (positivo nelle ultime prestazioni) destinato a partire dalla panchina. È una traccia, non quella definitiva, in attesa che Simone Inzaghi sciolga le ultime riserve.

Foto: sito Inter