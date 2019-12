Inter, proprietà solida e ricca: “Suning.com” è l’azienda più influente del 2019

La prima componente per raggiungere risultati sportivi soddisfacenti è avere alla base una società solida e ben organizzata. L’Inter, attualmente al comando in Serie A, può vantare queste caratteristiche. Il gruppo Suning, infatti, è stato premiato come azienda più influente del 2019. Questo è quanto ha stabilito China Investment Network, che ha appunto insignito il gruppo capeggiato dalla famiglia Zhang dell’ambito riconoscimento. “Suning.com è la principale società di vendita al dettaglio O2O (online-to-offline) in Cina, è stata quotata da Fortune Magazine fra le migliori 500 aziende del mondo nel 2019 con un fatturato di 37,032 miliardi di dollari”, ha sottolineato Suning sul proprio profilo Twitter.

Foto: Twitter Suning

#SuningNews https://t.co/Rh2EK9VLGV was awarded "2019 Most Influential Company" by #ChinaInvestmentNetwork. https://t.co/Rh2EK9VLGV is the leading O2O retail company in China, it was listed on @FortuneMagazine Global 500 in 2019 with revenue of 37.032 billion USD. pic.twitter.com/3CiFyMDXub

— Suning (@SuningHoldings) December 12, 2019