Inter, problemi alla caviglia per Josep Martinez. Il portiere è in dubbio per il Napoli

09/01/2026 | 20:33:51

Problemi in casa Inter per la prossima sfida contro il Napoli. Sono da valutare le condizioni di Josep Martinez. Il portiere spagnolo avrebbe riportato una seria distorsione alla caviglia durante la trasferta di Parma e la sua disponibilità per la gara contro i partenopei è fortemente in bilico.

Vedremo domani se riuscirà a stare meglio o sarà costretto a dare forfait per la sfida ai partenopei.

