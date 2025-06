Inter, problemi al polpaccio per Zielinski. Da valutare per il Mondiale per Club

10/06/2025 | 16:20:49

L’Inter prepara il suo esordio verso il Mondiale per Club. In casa nerazzurra andranno valutate le condizioni di Piotr Zielinski in vista del Mondiale per Club. Infatti il centrocampista polacco come si legge su SportTVP.pl, ha abbandonato anzitempo l’allenamento dopo aver avvertito dolore al polpaccio. Un problema che lo ha afflitto per larga parte della stagione. Il club ha effettuato le analisi per capire l’entità del problema.

Foto: X Inter