Inter, problema per Frattesi. Non parte per Parma

06/01/2026 | 18:29:41

Problema in casa Inter, con Christian Chivu che non avrà a disposizione Davide Frattesi per la gara di Parma di domani. Il centrocampista nerazzurro ha accusato un leggero affaticamento all’adduttore che gli impedirà di essere a disposizione per il match del Tardini. Frattesi si unisce quindi agli altri indisponibili Matteo Darmian e Andy Diouf.

Frattesi è un uomo mercato, nella sfida contro il Bologna non ha giocato nemmeno un minuto.

Foto: sito Inter