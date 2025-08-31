Inter, prima sconfitta per Chivu: Atta e Davis firmano l’impresa dell’Udinese. Poker della Lazio al Verona

31/08/2025 | 22:49:40

Prima sconfitta per l’Inter di Cristian Chivu, che cade a San Siro con l’Udinese (1-2) sotto i colpi di Atta e Davis, non basta il gol del vantaggio di Dumfries. Assalto finale dei nerazzurri con 4 attaccanti in campo che non produce il pareggio, grande Udinese in fase difensiva con super Solet e Kristensen. La Lazio di Sarri fa festa all’Olimpico con super Castellanos e schiaccia 4-0 il Verona, reti di Guendouzi, Zaccagni e Dia oltre a quella del centravanti.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi (82′ Bonny), Bastoni; Dumfries, Barella (82′ Zielinski), Calhanoglu (68′ P. Esposito), Sucic (63′ Mkhitaryan), Dimarco (82′ Carlos Augusto); Lautaro, Thuram. All. Chivu.

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola (46′ Goglichidze), Kristensen, Solet; Ehizibue (80′ Rui Modesto), Atta, Karlstrom, Piotrowski (70′ Zarraga), Zemura; Bayo (63′ Buksa), Davis (70′ Ekkelenkamp). All. Runjaic.

Il tabellino di Lazio-Verona

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (85′ Hysaj), Gila, Provstgaard, Tavares (66′ Pellegrini); Guendouzi, Rovella, Dele Bashiru (78′ Belahyane); Cancellieri, Castellanos (78′ Dia), Zaccagni (66′ Pedro). All. Sarri.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Ebosse (46′ Frese); Cham (46′ Bella-Kotchap), Serdar, Bernede (69′ Belghali), Bradaric; Harroui (46′ Al Musrati); Giovane, Sarr. All. Zanetti.

FOTO: X Inter