Inter, prima rete per Luis Henrique. Pio Esposito non si ferma, si rivede Calhanoglu

03/08/2025 | 12:06:17

Anche nel secondo tempo l‘Inter non si è fermata e ha continuato ad andare in gol. Al 50′, dopo 5′ dal suo ingresso, Pio Esposito è andato in rete. Affondo di Dimarco, palla dentro, si avventa sul pallone Esposito che piazza la quinta rete di giornata dei nerazzurri. Pochi istanti dopo è arrivato anche il gol di Luis Henrique, destro secco da fuori area e 6-2 momentaneo della squadra di Chivu sui ragazzi dell’Under 23. Tanti cambi tra le fila nerazzurre dopo il primo tempo, si rivede anche Calhanoglu che ha preso il posto di Asllani. Questa la formazione del secondo tempo:

INTER (3-5-2): Di Gennaro, Pavard, Acerbi, Palacio, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zalewski, Dimarco, Pio Eposito, Thuram

FOTO: X Inter