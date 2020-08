Inter, prima l’Europa League (fino in fondo). Poi la chiusura della pratica Tonali

Confermiamo: l’Inter incontrerà il Brescia dopo l’Europa League per chiudere la pratica Tonali, esattamente come raccontato sabato scorso. Quando? La finale è fissata per venerdì 21 alle 21, l’Inter spera di esserci e di vincere. Ci saranno sicuramente altri contatti in questi giorni, ma per preparare il terreno agli aspetti formali e burocratici. Per ora l’Inter pensa alla concreta possibilità di mettere in bacheca un trofeo nella prima stagione firmata Conte. Dopo si concentrerà alla definizione dell’operazione Tonali, già largamente definita con l’entourage del classe 2000 (base minima 2,5 milioni abbondanti più ricchi bonus). Con il Brescia si andrà a dama: Cellino continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni, era partito da 50, per circa 35 si può chiudere, una formula alla Barella. La Juve? Era andata molto vicina all’acquisto a gennaio (con la volontà di lasciarlo a Brescia fino alla conclusione della stagione), ma Cellino disse no. Pirlo ci avrà pure pensato nei giorni del suo insediamento ma, come raccontato, l’appuntamento fissato e l’accordo con il diretto interessato rendono l’Inter inattaccabile. Il Milan ha fatto un tentativo anche serio, ma dalla primavera in poi le salite sono state ripidissime per tutti. L’Inter e Tonali: molto più di una promessa di matrimonio. Ma prima l’Europa League, possibilmente da vincere.

Foto: Twitter Brescia