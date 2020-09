Inter, prima le cessioni: salta Males, era tutto fatto. Ora c’è il Valencia

Darian Males era davvero ad un passo dall’Inter. Possiamo andare oltre, la trattativa era stata perfezionata ed eravamo quasi allo scambio dei documenti, con il sì dell’attaccante classe 2001 del Lucerna e la possibilità di Mandarlo al Parma oppure al Genoa. Cosa è successo? E’ evidente che dopo la famosa riunione con Conte, l’Inter abbia deciso di rinunciare a quelle che non siano le priorità, come Vidal. Per questo motivo nelle ultime 24 ore si è tirata indietro e ha deciso, si tratta di una scelta legittima, di rinunciare all’attaccante in uscita dal Lucerna. Al punto che Males è ormai ad un passo dal Valencia dove lo aspettano per le visite. Tutta questa attesa deriva dal fatto che l’Inter aveva in pugno la situazione, l’aveva praticamente chiusa, e alla fine ha deciso – salvo clamorosi e oggi impensabili colpi di scena – di rinunciarvi.

Foto: Instagram personale