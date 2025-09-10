Inter, presentata la terza maglia per la stagione 2025/26

10/09/2025 | 11:11:09

Giornata di presentazioni di nuove divise per le big del calcio italiano: dopo la Juventus anche l’Inter ha presentato quella che sarà la terza maglia per la stagione 2025/26. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club di viale Liberazione: “Inter e Nike presentano il Terzo Kit per la stagione 2025/26: ispirato all’iconica era Total 90, è più di una divisa, è una celebrazione della storia del Club e un omaggio allo spirito e alla passione che da sempre lo animano. Poche maglie hanno lasciato un segno così indelebile nella cultura calcistica quanto l’originale divisa Total 90 firmata Nike. Questo nuovo Third Kit è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a chi ha amato la squadra negli anni 2000 e a chi la ama oggi”.

foto sito inter