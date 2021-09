Inter, presentata la terza divisa. Il video

L’Inter, tramite i propri canali social, ha presentato il terzo kit per la stagione 2021-2022. Di seguito il comunicato del club nerazzurro e il video illustrativo.

“Brothers and Sisters of the World: il terzo kit 2021-22 di Nike si ispira ai valori di inclusione e uguaglianza che caratterizzano il DNA dell’Inter fin dalla sua fondazione.

Il risultato è un kit nero, con al centro un motivo composto da quattro diversi colori fluorescenti a strisce diagonali accostati, che rappresentano l’accoglienza della diversità e il superamento di qualsiasi forma di discriminazione.

L’unione dei colori è alla base anche del video hero, pubblicato oggi sui canali digital del Club: le differenze si annullano di fronte alla fede nerazzurra, punto di unione tra i tifosi di tutto il mondo.

Il principio fondante del Club è ribadito anche all’interno del kit, dove è riportata l’espressione “Brothers and Sisters of the World”.

Il nuovo terzo kit che i giocatori indosseranno in campo, così come le maglie replica per i tifosi, è realizzato con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate. Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale.

Il terzo kit 21/22 dell’Inter sarà disponibile da oggi su store.inter.it, nike.com e presso l’Inter Store in Galleria Passarella e Nike Corso Vittorio Emanuele. Dal 17 settembre sarà possibile trovare il terzo kit anche in tutti i punti vendita autorizzati”.

👕 | THIRD KIT Siamo spesso distanti, per cultura, per generazione o perché c’è un confine a dividerci. Ma non c’è distanza che noi nerazzurri non possiamo colmare, perché siamo fratelli e sorelle del mondo. Orgogliosi di presentarvi il nostro #ThirdKit per la stagione 21/22. pic.twitter.com/Nsq910WYuj — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 14, 2021

Foto: Instagram Inter