Inter, presentata la nuova maglia home 2025-26

05/06/2025 | 10:34:54

L’Inter presenta la nuova maglia versione home per il 2025-26: “FC Internazionale Milano e Nike lanciano oggi la Maglia Home per la stagione 2025/26, che rende omaggio all’identità del Club nerazzurro. La nuova jersey presenta un design altamente innovativo che gioca sul confine tra visibile e invisibile: sul fronte le iconiche strisce nere e blu vengono infatti modellate per creare la scritta INTER, abilmente celata tra i motivi grafici della maglia e che può essere colta solo da chi osserva con attenzione. Questa narrazione visiva stratificata parla da un lato ai tifosi – che ritrovano nella nuova maglia l’essenza del Club nerazzurro – e propone allo stesso tempo uno stile capace di aprirsi al mondo e conquistare una nuova generazione di appassionati, sempre più numerosa e internazionale”.

FOTO: Sito Inter