Inter, presentata la lista Champions: ci sono Caicedo e Gosens. Out Kolarov

L’Inter ha diramato la lista per la Champions League. Non ci sono sorprese in casa nerazzurra, inseriti Robin Gosens e Felipe Caicedo, escluso Kolarov e ovviamente Sensi, che è andato via. L’Inter ripartirà il prossimo 16 febbraio a San Siro, nell’andata degli ottavi di finale contro il Liverpool. Questo l’elenco completo:

1. Samir Handanovic

2. Denzel Dumfries

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Alexis Sanchez

8. Matias Vecino

9. Edin Dzeko

10. Lautaro Martinez

13. Andrea Ranocchia

14. Ivan Perisic

18. Robin Gosens

19. Joaquin Correa

20. Hakan Calhanoglu

21. Alex Cordaz

22. Arturo Vidal

23. Nicolò Barella

32. Federico Dimarco

33. Danilo D’Ambrosio

36. Matteo Darmian

37. Milan Skriniar

77. Marcelo Brozovic

88. Felipe Caicedo

95. Alessandro Bastoni

97. Ionut Andrei Radu

