Inter, pratica Venezia chiusa già dopo 45 minuti: 3-0 all’intervallo
03/12/2025 | 21:50:43
L‘Inter con facilità si sta imponendo sul Venezia (club di Serie B) negli ottavi di finale di Coppa Italia a San Siro. Gara in archivio in pochi minuti. Uno-due devastante. Al 18′ primo gol in nerazzurro per Diouf. Un’azione tutta frutto dell’iniziativa del giovane francese, che prende palla, scarica su Frattesi e parte verso l’area aspettando l’uno-due del compagno che arriva puntualmente. L’ex Lens riceve, calcia in maniera magari non perfetta ma precisa quanto basta per punire Grandi. Al 20′ il 2-0 con una botta devastante di Pio Esposito, primo gol a San Siro per l’attaccante. Al 34′ firma anche Marcus Thuram, anche per lui gol dalla distanza. Venezia ko, Inter con la pratica ormai già chiusa.
Foto: sito Inter