Inter, Politano è arrivato a Milano: ora la prima parte delle visite

L’Inter si appresta ad abbracciare Matteo Politano. L’esterno offensivo classe ’93 è atterrato da pochi minuti a Milano e presto inizierà l’iter che lo porterà ad essere un nuovo giocatore nerazzurro. Operazione da circa 5 milioni di prestito oneroso, altri 15 per il diritto di riscatto, mentre Odgaard passerà al Sassuolo (valutazione 4,5-5 milioni con i nerazzurri che manterranno il diritto di recompra), come vi abbiamo già raccontato. Politano già nel tardo pomeriggio sosterrà per conto dell’Inter la prima parte di visite mediche, da completare poi domattina. A seguire arriveranno anche la firma e l’annuncio.