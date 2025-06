Inter, Pio Esposito e Dumfries in gruppo. Differenziato per Thuram

20/06/2025 | 20:40:13

L’Inter è scesa in campo in vista del secondo match del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds in programma domani alle ore 21 italiane. Nella seduta odierna dei nerazzurri arrivano notizie importanti: sia Francesco Pio Esposito che Denzel Dumfries sono tornati in gruppo. Non arrivano buone notizie, invece, da Marcus Thuram. L’attaccante francese, affaticato ai flessori, ha svolto anche oggi lavoro differenziato nel campus dell’UCLA.

Foto: Instagram Dumfries