Inter, perché ora Asensio può avere un… senso

09/07/2025 | 09:47:31

Marco Asensio nel mirino dell’Inter. Non una grande sorpresa perché il trequartista in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain era stato proposto ai nerazzurri nella recente sessione invernale, come svelato a febbraio dal direttore sportivo Ausilio. “C’è stato offerto, ma in attacco eravamo al completo”, le parole di Ausilio che adesso possono essere rivisitate visto che l’Inter cerca un calciatore con quelle caratteristiche al netto di opzioni ancora più costose. Lo spagnolo classe 1996, rientrato a Parigi dopo il prestito di pochi mesi che gli ha permesso di trovare spazio con l’Aston Villa, ha aperto al trasferimento e la situazione andrà seguita nei prossimi giorni.

Foto: Instagram Asensio