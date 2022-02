Inter: perché Bremer è obiettivo vero da oltre un mese

Gleison Bremer obiettivo vero dell’Inter. Quasi a livello di Scamacca, bloccato da tempo. E alla stessa altezza di Frattesi, obiettivo concreto per il centrocampista. Già un mese fa vi avevamo raccontato che Bremer sarebbe entrato di diritto in un posto prioritario della lista nerazzurra. Ancora prima del rinnovo fino al 2024, un segnale di riconoscenza verso il Torino, che pone la valutazione tra i 30 e i 40 milioni. È possibile che venga inserita una contropartita, ma di sicuro il classe 1997 andrà via. Piace al Milan che però oggi si è concentrato su Botman, ecco perché l’Inter è davanti (non da oggi). Il suo nome è anche nella lista della Juve ma, almeno ora, non con la stessa priorità dell’Inter E Ginter, come segnalato in più occasioni, non è un nome caldissimo, malgrado il contratto in scadenza con il Borussia Moenchengladbach.

FOTO: Twitter Torino