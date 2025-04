Inter, per stasera in crescita le quotazioni di Taremi

Simone Inzaghi sta tirando le somme un vista del derby di Coppa Italia in programma stasera. Dalle ultime indicazioni sono in crescita le quotazioni di Taremi per giocare accanto a Lautaro Martinez e in ribasso quelle di Correa deludente a Bologna. A centrocampo scontata la presenza di Mkhitaryan che salterà per qualifica il prossimo turno di campionato, occhio ad Asllani titolare per far rifiatare Calhanoglu in vista dei prossimi impegni.

Foto: Instagram Taremi