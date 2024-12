Arriva un primo aggiornamento in merito a Nicolò Barella che è stato sostituito al 74′ di Lazio-Inter in via precauzionale per una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra. Al suo posto, Simone Inzaghi ha inserito Piotr Zielinski. Nulla di particolarmente grave per il centrocampista sardo.

Foto: twitter Inter