Inter, Pavard lascia il ritiro: ancora problemi alla caviglia

05/05/2025 | 19:10:34

Brutte notizie per Simone Inzaghi: Benjamin Pavard non ce la fa. Il difensore francese è sceso in campo nella rifinitura dei nerazzurri di questo pomeriggio, ma la caviglia dà ancora problemi. Dunque, rientro rimandato per Pavard che lascia il ritiro nerazzurro e non sarà a disposizione per la sfida di domani sera contro il Barcellona.

Foto: Instagram Pavard