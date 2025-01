Buone notizie in casa Inter, in vista della ripresa del campionato. Alla seduta odierna alla Pinetina, hanno infatti partecipato insieme al resto del gruppo sia Benjamin Pavard che Marcus Thuram, entrambi quindi recuperati in vista della prima gara del girone di ritorno. Lavoro a parte, invece, per Acerbi, Correa, Calhanoglu e Bisseck.

Foto: sito Inter