Inter partita per Madrid. Lukaku è rimasto a Milano

Torna la Champions League per l’Inter e la destinazione dei nerazzurri è Madrid. la compagine di Conte affronterà il Real. La giornata di vigilia della squadra si è aperta al Centro Sportivo Suning con la seduta di rifinitura, prima della partenza verso la città che ospiterà la terza sfida del Gruppo B di Champions, che si disputerà martedì alle 21 allo stadio Alfredo Di Stefano, a Valdebebas, Madrid.

L’ultima volta che i nerazzurri hanno giocato nella capitale spagnola risale all’estate 2018, al match di International Champions Cup contro l’Atletico terminato sullo 0-1 grazie a una magia di Lautaro Martinez.

Lukaku non è partito con la squadra. Il belga non ha recuperato per la sfida alla compagine di Zidane.

Foto: Twitter Inter