Inter, partenza sprint: Conte fa 6 su 6. Non accadeva dal 1966-67

L’Inter di Antonio Conte non si ferma. Anche oggi pomeriggio ha ottenuto un successo a Marassi piegando la Sampdoria per 1-3: Sensi, Sanchez, Gagliardini e sono 6 vittorie in altrettante giornate di campionato. Una partenza sprint che eguaglia l’Inter di Helenio Herrera, capace di conseguire, appunti, 6 successi di fila nella stagione 1966-1967. Quasi come la Grande Inter degli anni ’60: quella fu senza alcun dubbio un’epoca indimenticabile per via dei trofei portati a casa: 3 scudetti e 2 Coppe dei Campioni. Superato, invece, l’ottimo avvio dell’annata 2015-2016 con Roberto Mancini in panchina. Numeri e dati statistici che attestano e confermano per l’ennesima volta l’ottimo impatto di Conte, allenatore vulcanico che, però, preferisce mantenere la calma e non soffermarsi su questi gratificanti aspetti. All’orizzonte, infatti, ci sono due incroci a dir poco impegnativi (eufemismo) contro Barcellona in Champions e Juve in campionato… ecco perché il tecnico salentino non intende abbassare la guardia.

Foto: Inter Twitter