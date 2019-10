Inter-Parma, le ultime sulle probabili formazioni

Archiviata la vittoria contro il Dortmund, l’Inter si rituffa nel campionato. I nerazzurri domani ospiteranno il Parma nella sfida valida per la nona giornata di Serie A. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Diversi gli acciaccati per Conte, da Ranocchia a Lukaku passando per De Vrij e Vecino: in difesa l’ex Lazio dovrebbe riposare, con Godin al centro, Skriniar e Bastoni ai suoi fianchi. Il belga, uscito al 65′ contro il Borussia Dortmund, ha bisogno di giocare e domani dovrebbe partire dall’inizio con Lautaro: Esposito e Politano proveranno comunque a convincere Conte per una maglia da titolare. A sinistra ballottaggio Asamoah-Biraghi, per il resto centrocampo quasi obbligato: Candreva a destra, Barella-Brozovic-Gagliardini in mezzo. D’Aversa deve fare a meno di Inglese e Cornelius. In attacco spazio dunque a Gervinho come falso nove, con Kulusevski e Karamoh ali. In difesa Dermaku insidia Gagliolo al fianco di Iacoponi, con Darmian e Pezzella terzini, mentre in mediana agiranno Kucka, Scozzarella e Barillà.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; (Asamoah) Martinez, Lukaku.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo (Dermaku), Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Karamoh, Gervinho, Kulusevski.

Foto: Twitter ufficiale Inter