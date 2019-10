Inter, parla Zhang: “Abbiamo messo le fondamenta per costruire un grandissimo futuro”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha presentato con un discorso il bilancio della stagione conclusa a giugno. Queste le sue parole: “Non si costruisce il successo in un giorno, ma le fondamenta che abbiamo costruito ci permetteranno di competere ai più alti livelli e d iavere un grandissimo futuro. Ci troviamo di fronte a un club in situazione completamente differente rispetto a tre anni fa. L’Inter ha cambiato il suo destino in un panorama generale fortemente mutato in cui le società sono diventate industrie dell’entertainment. Il nostro lavoro non si concentra più solo sui 90’ minuti sul campo e la maggiore crescita si può fare in Usa, Cina, Asia. Negli ultimi 3 anni i dipendenti sono cresciuti da 150 a 300 e se uniamo anche il lato sportivo siamo a 700 persone che lavorano per l’Inter. In estate abbiamo fatto la campagna acquisti più importante degli ultimi 110 anni di storia, costruendo forti fondamenta per un futuro di successo. Ma bisogna essere pazienti, stiamo costruendo per un successo a lungo termine ma non bisogna aspettarsi di vincere domani. Anche a livello di fatturato, siamo coscienti che esiste ancora un gap rispetto ai top club d’Europa, che cerchiamo di ridurre. Il lato delle infrastrutture è fra i più importanti: abbiamo iniziato i lavori ad Appiano per dare alla squadra e ai tecnici le strutture top che meritano, abbiamo spostato la sede a Porta Nuova e ora progettiamo un nuovo distretto per lo stadio. Continueremo a crescere, dentro e fuori dal campo”, ha chiuso Steven Zhang.

Foto: Twitter ufficiale Inter