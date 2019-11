Inter, parla il dott. Volpi: “Sanchez? Ecco quando può tornare in campo”

Alexis Sanchez prosegue il suo percorso di recupero dopo l’infortunio al tendine d’Achille subito in Nazionale lo scorso 12 ottobre. Intanto, sulle condizioni dell’attaccante dell‘Inter, arrivano aggiornamenti. Queste le parole del responsabile del settore medico nerazzurro Piero Volpi ai microfoni del quotidiano cileno La Cuarta: “Abbiamo lavorato molto bene con Alexis. L’infortunio che ha subito richiede una particolare attenzione, ma il recupero è stato molto positivo. Le tappe che abbiamo fissato con l’Inter sono state rispettate pienamente. Se manteniamo la stessa data per il rientro? Sì, metà gennaio. Ma può darsi anche che Alexis torni in campo anche prima, se tutto va bene. Dopo le feste di fine anno avremo più certezze”.

Foto: Twitter ufficiale Inter