Inter, parla De Vrij: “Siamo convinti della nostra forza. Su Ibra e lo scudetto…”

Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AD Sportwerald soffermandosi anche sulla lotta scudetto: “Siamo convinti della nostra forza, non rimonti una partita come il derby se non ce l’hai. Ma dobbiamo mostrarla ogni settimana. E ora pensiamo già alla partita contro il Napoli in Coppa Italia. Il gol? È stato il mio secondo gol nel derby, in un’atmosfera meravigliosa, stupenda. In più ha spazzato via lo 0-2 del primo tempo. Ricorderò sempre questo gol, un momento davvero importante in una partita davvero importante. Lotta scudetto? Siamo in tre a lottare duramente per il titolo, la trasferta a Roma domenica è una di quelle partite che un calciatore vorrebbe sempre giocare. Ibra? È stata la mia prima volta contro Zlatan, quando io esordii al Feyenoord lui era già andato via. La sua carriera parla per lui, ha fatto un gol e un assist, sapevamo che sarebbe stata dura, ho un gran rispetto nei suoi confronti”, ha chiuso De Vrij.

Foto: Twitter ufficiale Inter