Inter, Oriali: “Sono preoccupato. Manca un programma, non sappiamo data e sede del ritiro”

Il team manager dell’Inter, Gabriele Oriali, nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato sul futuro del club neroazzurro che proprio ieri ha chiuso un accordo con Oaktree. “Sono preoccupato perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla. Conte resta? Tutti dobbiamo prima capire i piani della proprietà. Gli ultimi mesi come sono stati vissuti? Non è stato facile per nessuno. Specialmente per noi, ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano…”.

FOTO: vivoazzurro.it