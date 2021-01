Inter, oggi Zhang nel CdA aggiornerà la situazione sulla cessione del club

Giornata importante, quella che si appresta a vivere l’Inter. In giornata si terrà infatti un Consiglio di Amministrazione straordinario per fare il punto sulla situazione finanziaria e sulle trattative per la ricerca di nuovi investitori. Al momento la pista più calda resta quella della Bc Partners, il fondo con sede a Londra che potrebbe addirittura rilevare maggioranza del pacchetto azionario nerazzurro. La due diligence è stata avviata, ma come spiega la Gazzetta dello Sport Bc Partners non è l’unico fondo interessato, altri potrebbero emergere a breve.

Foto:SVK-PRESSER