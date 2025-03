Inter, oggi esami per Zielinski. Si teme un lungo stop

Giornata importante in casa Inter in merito alle condizioni di Piotr Zielinski. Il giocatore ex Napoli è uscito nel corso del match contro il Monza sabato sera.

Si era capito da subito, da quando il polacco è franato per terra l’altra sera con il Monza dopo un tentativo di scatto, che si trattava di un problema non semplice e gli esami strumentali ai quali si sottoporrà in giornata certificheranno quanto si teme in casa interista: una lesione è pressoché sicura e lo stop sarà lungo. Probabilmente tra un mese e mezzo e due mesi: la speranza, ad Appiano, è realisticamente quella di poter riavere Zielinski a disposizione per l’inizio di maggio, ovvero per l’ultima fetta di stagione.

Foto: sito Inter