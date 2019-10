Inter, nuovo record: con Conte nerazzurri a segno nelle prime 13 partite

L’Inter, con la vittoria di Brescia, è tornata in vetta alla classifica e, in attesa di Juventus-Genoa, si gode anche un altro nuovo record. Considerando ogni competizione (Serie A e Champions League) e la gara di ieri, i nerazzurri sono andati a segno in tutte le prime 13 partite ufficiali con Antonio Conte in panchina. Nessun altro allenatore era riuscito in questo, a evidenziarlo è Opta. Dall’esordio contro il Lecce alla sfida del “Rigamonti”, l’allenatore salentino ha avuto un impatto notevole. L’Inter viaggia spedita sfruttando l’effetto Conte.

Foto: Inter Twitter