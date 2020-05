Inter, nel 2021 un torneo con Bayern e Real Madrid per aiutare gli ospedali di Italia e Spagna

Nella mattinata odierna, il CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha annunciato che, nei progetti del club bavarese, c’è l’idea di organizzare la European Solodarity Cup – Football for Heroes, un torneo di solidarietà con Inter e Real Madrid. Il torneo avrà luogo nell’estate 2021 e sarà aperto al pubblico. Le gare che si disputeranno a Madrid, Milano e Monaco di Baviera e i profitti saranno devoluti alle strutture ospedaliere di Italia e Spagna. “Abbiamo instaurato ottimi rapporti con molti club attraverso molte partite di Champions League e abbiamo stretto amicizia con alcuni di essi. Nonostante tutte le sofferenze e i problemi in Germania, potremmo essere fortunati rispetto ad altri, visto che il nostro sistema sanitario sembra resisterà a questa crisi, ma abbiamo visto le immagini terribili d’Italia e Spagna. Noi tedeschi abbiamo un rapporto molto speciale con entrambi i Paesi, quindi vorremmo aiutare i loro settori ospedalieri. Inoltre, l’FC Bayern inviterà 5000 infermieri, infermieri e dottori all’Allianz Arena per la partita contro il Real Madrid.” Pochi minuti fa, è arrivato anche il commento del presidente dell’Inter, Steven Zhang: “La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni.”

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter