Inter-Napoli, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena la prima semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Conte dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Padelli tra i pali, Skriniar, De Vrij e Bastoni nel terzetto difensivo; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen e Biraghi in mezzo al campo e in avanti il tandem composto da Lautaro Martinez e uno tra Lukaku e Sanchez. Gattuso sarebbe intenzionato a rispondere con Ospina in porta, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui nel pacchetto arretrato; Demme in cabina di regia con Allan e Zielinski ai lati dell’italo-tedesco; in attacco il tridente composto da Callejon, Mertens e Insigne. Panchina per Milik e l’ex Politano.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Martinez, Sanchez. Allenatore: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Foto: Telegrapgh