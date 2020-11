Inter, Nainggolan salta il Sassuolo per problemi muscolari

Radja Nainggolan non sarà a disposizione per Sassuolo-Inter, gara valida per la 9^ giornata della Serie A TIM a causa di un affaticamento al soleo della gamba destra.

A riportarlo l’Inter in una nota sul sito ufficiale.

Foto: Twitter uff. Inter