Inter, Milly Moratti: “Ci informeremo bene sull’azionariato popolare”

Milly Moratti, moglie dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, è intervenuta ai microfoni dell’agenzia Dire per fare il punto della situazione su una possibile loro entrata in Interspac. Ecco le sue dichiarazioni a riguardo:

“Stiamo pensando di partecipare a Interspac. Ci informeremo bene perché vogliamo capire come l’Italia si comporta con l’azionariato popolare. Per noi l’Inter è sempre stato un modo per relazionarsi con la gente. Quando Massimo era arrivato avevamo anche pensato all’azionariato, ma allora leggi italiane erano così svantaggiose che era difficile poi andare avanti col Cda”.

Foto: Instagram Inter