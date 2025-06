Inter, Mkhitaryan suona la carica: “Il mister ci spinge a crederci fino alla fine”

22/06/2025 | 10:02:49

Dopo il successo di misura contro l’Urawa Red Diamonds, che ha regalato all’Inter i primi tre punti nella fase a gironi del Mondiale per Club, Henrikh Mkhitaryan ha raccontato a DAZN il clima nello spogliatoio e la filosofia del nuovo corso targato Cristian Chivu. “Crediamo molto in quello che ci dice il mister – ha spiegato il centrocampista – non volevamo perdere e abbiamo voluto questo risultato. Dobbiamo crederci fino alla fine, lottare fino alla fine”. Cosa ha ripetuto più volte il tecnico? “Di crederci fino alla fine, perché siamo giocatori di qualità. Non è facile assimilare subito tutte le sue richieste, ma stiamo lavorando molto in allenamento e ascoltando la sua filosofia. Miglioreremo giorno dopo giorno”. Sulla prestazione, Mkhitaryan è realista: “Ci è mancato un po’ di cinismo. Abbiamo avuto tanto possesso palla, ma creato poche occasioni da gol. Questo è un aspetto su cui lavoreremo nei prossimi giorni, sappiamo di non essere ancora al massimo”. Tra stanchezza fisica e mentale, però, la vittoria ha portato una scossa positiva: “Siamo stanchi, ma questa vittoria ci dà un surplus di energie. Vogliamo arrivare fino in fondo, e questa è una buona base di partenza”.

Foto: Instagram Inter