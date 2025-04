Brutte notizie per l’Inter in vista delle prossime di campionato. Simone Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Henrikh Mkhitaryan sabato prossimo con la Roma: diffidato, il centrocampista armeno salterà per squalifica la gara in programma il 23 aprile alle 21 allo stadio San Siro. Mkhitaryan salterà così una sfida da ex.

Foto: Instagram Inter