Inter-Milan, occasione da titolare per Musah

Questa sera andrà in scena la sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Tra le fila rossonere dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Yunus Musah dopo che l’ultima era nel match contro l’Atalanta il 6 dicembre. Esattamente un mese dopo. Di fianco a lui dovrebbero esserci i soliti Fofana e Reijnders. In panchina Bennacer, ancora non tornato in forma dopo il grave infortunio di fine agosto accusato in Nazionale.

Foto: Instagram Musah