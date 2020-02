Inter-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena l’attesissimo quanto sentito derby della Madonnina tra Inter e Milan. Conte dovrebbe schierare il suo consueto 3-5-1-1 con Padelli e non Handanovic in porta, Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto difensivo; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino e Young nella linea di centrocampo; in attacco Eriksen si gioca una maglia con Sanchez per supportare Lukaku data l’assenza di Lautaro Martinez. Se dovesse partire il cileno titolare, l’ex Tottenham scalerebbe nel ruolo di mezzala sinistra al posto di Vecino. Pioli sarebbe intenzionato a rispondere col 4-4-2: Donnarumma tra i pali, Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez in deifesa; Kessie e Bennacer in mediana con Castillejo e Rebic sugli esterni; Calhanoglu, favorito su Leao, a sostegno del recuperato Ibrahimovic. A seguire le probabili formazioni:

Inter (3-5-1-1): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Eriksen; Lukaku. Allenatore: Conte.