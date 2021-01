Inter-Milan, le ultimissime sulle probabili formazioni

Manca poco ormai al derby di Coppa Italia fra Inter e Milan. Per provare a raggiungere le semifinali, Antonio Conte e Stefano Pioli, hanno deciso di effettuare del turnover senza tuttavia stravolgere le rispettive squadre. Riposo per Bastoni, che dovrebbe essere sostituito da Kolarov, mentre sulle fasce probabile la presenza di Darmian e Perisic. In attacco sarà invece Sanchez a fare da spalla all’insostituibile Lukaku.

In casa Milan invece sarà Tatarusanu a sostituire lo squalificato Donnarumma. Dalot sulla destra dovrebbe dare un turno di riposo a Calabria. Ibrahimovic, sarà supportato da Diaz, Leao e Saelemaekers.

Queste le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lukaku

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic