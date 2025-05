Inter-Milan in Australia? “Intrigante proposta per il prossimo campionato di Serie A”

04/05/2025 | 12:08:41

E se Inter-Milan di campionato si giocasse in Australia? Adriano Del Monte, conduttore dei sorteggi per la FIFA nonché collaboratore di ESPN e BT Sport, ha lanciato un’indiscrezione riguardo al derby della prossima stagione. Secondo il giornalista, è viva la possibilità di vedere nerazzurri contro rossoneri dall’altra parte del mondo, in Australia. “La Serie A considera un’intrigante proposta dall’Australia per la prima gara in assoluto di campionato giocata al di fuori dell’Italia. Con le gare interne di Inter e Milan destinate a coincidere con le Olimpiadi invernali, si lavora per disputare il derby a Perth nel mese di febbraio” si legge riguardo alla stracittadina. Una ghiotta occasione che sembra prendere forma all’orizzonte, vedremo se in maniera concreta.

FOTO: Instagram Inter