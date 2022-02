Inter-Milan da bivio totale: vale più per Pioli, ma Inzaghi può sgommare

Certo, ha ragione chi sostiene che Inter-Milan (domani alle 18) non possa essere una partita decisiva per lo scudetto. In fondo, sono i soliti luoghi comuni perché a febbraio nulla è decisivo. Ma lo dobbiamo di sicuro definire il derby della resa dei conti, o da bivio totale, spieghiamo perché. Il Milan ha un’occasione più unica che rara di rilanciare concrete ambizioni nella corsa per lo scudetto. Vincendo, Pioli andrebbe a un punto da Simone Inzaghi (con una partita in più) e dal punto psicologico farebbe un pieno di autostima. Quindi, legittimamente il derby vale più per lui che per il suo collega nerazzurro.

Ma nel caso di Inzaghi si tratta di un’occasione irripetibile per sgommare e per prendere il largo: vincere significherebbe accumulare sette punti di vantaggio sui cugini (con una partita in meno). E soprattutto prepararsi alla partitissima di Napoli, in programma tra una settimana, con gli umori necessari per superare nel migliore dei modi il tour de force pieno di scontri diretti.

Foto: Twitter Lega Serie A