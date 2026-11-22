Inter Miami travolto dal Columbus: 0-3 e Messi finisce nella polemica dopo la Scarpa d’Oro

22/11/2026 | 09:57:39

Serata da dimenticare per l’Inter Miami, sconfitto 3-0 dal Columbus Crew nella prima gara dei playoff MLS. La squadra di Lionel Messi, campione in carica, si trova ora con le spalle al muro: per proseguire il cammino nella postseason sarà necessario vincere la prossima trasferta e allungare la serie alla decisiva terza partita. La serata era iniziata con una celebrazione per Messi, premiato prima del fischio d’inizio con la Scarpa d’Oro per i 26 gol realizzati nella stagione regolare, riconoscimento conquistato per il secondo anno consecutivo. In campo, però, l’argentino non è riuscito a lasciare il segno: Patrick Schulte gli ha negato il gol in due occasioni, prima su una conclusione ravvicinata e poi su una punizione diretta all’incrocio. Il Columbus ha indirizzato la partita già nel primo tempo con Gonzalo Tapia, mentre Miami ha dovuto fare i conti anche con l’espulsione di Gonzalo Luján, che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica. Nella ripresa Taha Habroune ha firmato il raddoppio e Tapia ha completato la doppietta, chiudendo definitivamente i conti. A far discutere è stato anche un episodio che ha coinvolto Messi e Tapia. Dopo un contrasto vicino alla linea laterale, il cileno avrebbe rallentato la ripresa del gioco e il numero 10 dell’Inter Miami gli ha lanciato il pallone colpendolo al volto. L’arbitro Allen Chapman ha ammonito entrambi, ma il gesto dell’argentino ha acceso le polemiche. Dalla festa per il premio individuale alla pesante sconfitta: Miami dovrà reagire immediatamente per evitare una precoce eliminazione dai playoff.

foto: instagram Messi