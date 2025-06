Inter Miami show, Mascherano: “Vittoria di coraggio, abbiamo mostrato carattere”

20/06/2025 | 11:22:51

Dopo il capolavoro firmato Inter Miami nella rimonta contro il Porto, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club, Javier Mascherano non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per la prestazione della sua squadra. Il tecnico argentino ha puntato l’attenzione sull’atteggiamento e sul gioco espresso dai suoi uomini, premiati da un successo importante e convincente. «L’orgoglio sta nel modo in cui si vince – ha detto Mascherano in conferenza stampa – Oggi abbiamo vinto giocando bene, con il coraggio di proporre calcio offensivo contro un avversario di grande esperienza come il Porto. Siamo stati all’altezza della sfida, competendo fino alla fine. La bellezza del calcio è che si può vincere in tanti modi, ma oggi è arrivata una vittoria di qualità, cercando sempre il pallone, senza chiuderci dietro ad aspettare la fortuna. Questo dà ancora più valore al successo». Foto: Instagram Inter Miami