Inter Miami, ritorno vincente in MLS: la doppietta di Messi stende Montreal

06/07/2025 | 09:38:06

Dopo l’uscita di scena dal Mondiale per Club, l’Inter Miami è tornata a concentrarsi sul campionato e nella notte ha giocato la 21a giornata di MLS (dovrà recuperare tre partite saltate proprio per fare il Mondiale per Club). La squadra di Javier Mascherano ha vinto 4-1 in casa del Montrèal penultimo con 14 punti grazie alla doppietta di Messi e ai gol di Segovia e Allende. Con questa vittoria l’Inter Miami si piazza al 10° posto ma potenzialmente – se dovesse conquistare tutti i 9 punti a disposizione nelle tre gare da recuperare – potrebbe essere seconda a 41 insieme a Nashville con solo Cincinnati davanti.

Foto: Instagram Inter Miami